Оккупанты построят каток на месте мусульманского кладбища в Крыму

На месте мусульманского кладбища в оккупированной Россией Евпатории (Крым) построят каток, несмотря на возмущение крымских татар.

Об этом пишет "Подъем", публикуя также историческую справку, согласно которой застройка может быть признана незаконной (чтобы посмотреть фото и документ, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что споры вокруг кладбища длились несколько месяцев, а крымские татары назвали планы оккупантов "стройкой на костях".

В то же время так называемый "вице-премьер-министр" Крыма Евгений Кабанов заявил, что на том месте "нет никакого кладбища". Именно его фирма является застройщиком.

В свою очередь "глава" Евпатории Роман Тихончук уточнил, что нашел якобы компромиссный вариант: часть пустующей территории отдадут под сквер, а остальную – под спортивный объект.

Во вторник, 13 апреля, план по скверу намерены обсудить в духовном управлении мусульман.

Издание также подчеркивает, что историческая справка, выданная Евпаторийским краеведческим музеем, свидетельствует о том, что дальнейшая застройка кладбища может быть признана незаконной.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Крыму разрушают Форосский ландшафтный парк. Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя начала расследование по данному факту.