Окупанти побудують каток на місці мусульманського кладовища в Криму

На місці мусульманського кладовища в окупованій Росією Євпаторії (Крим) побудують каток, незважаючи на обурення кримських татар.

Про це пише "Підйом", публікуючи також історичну довідку, згідно з якою забудову може бути визнано незаконною (щоб подивитися фото і документ, доскрольте сторінку до кінця).

Відзначається, що суперечки навколо кладовища тривали кілька місяців, а кримські татари назвали плани окупантів "будівництвом на кістках".

Водночас так званий "віцепрем'єр-міністр" Криму Євген Кабанов заявив, що на тому місці "немає жодного кладовища". Саме його фірма є забудовником.

Зі свого боку"глава" Євпаторії Роман Тихончук уточнив, що знайшов нібито компромісний варіант: частину території, яка пустує, віддадуть під сквер, а решту – під спортивний об'єкт.

У вівторок, 13 квітня, план щодо скверу обговорять в духовному управлінні мусульман.

Видання також наголошує, що історична довідка, видана Євпаторійським краєзнавчим музеєм, свідчить про те, що подальша забудова кладовища може бути визнано незаконною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти в Криму руйнують Фороський ландшафтний парк. Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя почала розслідування за даним фактом.