Оккупанты обстреляли жилые дома на Сумщине, погибли мирные жители

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В ночь на 11 марта российские оккупанты обстреляли жилые дома хутора Кердиловщина Маловорожбянского сельсовета (Сумская область).

Об этом сообщил в своем Telegram председатель Сумской областной государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Погибли двое местных мирных жителей: Василий Маслюк (прилет во двор) и Валерий Суханов (осколочное ранение)", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по городу Лебедин Сумской области авиация российских оккупантов нанесла новые удары. Под огонь попали жилые дома на улице Шевченко.