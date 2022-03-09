На Сумщине вражеская авиация ударила по жилым домам, людей спасали из-под завалов. Видео

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По городу Лебедин Сумской области авиация российских оккупантов нанесла новые удары. Под огонь попали жилые дома на улице Шевченко.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС региона. Налет вражеской авиации произошел 9 марта в 1:42 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате авиаудара уничтожены два жилых дома. Из-под завалов удалось спасти пять человек, в том числе двоих детей.

Видео дня

"Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из-под завалов домов удалось вытащить 5 человек, в том числе двух детей. Также в результате авиаудара уничтожены 2 жилых дома", – сказано в сообщении.

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