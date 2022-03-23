Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Лисичанске – глава ОВА
Авиация российских оккупантов 22 марта нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Лисичанске Луганской области. Он принадлежит "Роснефти".
Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Из-за обстрела на заводе начался пожар.
"Сегодня с самолета обстреляли нефтеперерабатывающий завод. Сотрудники ГСЧС пытаются погасить пожар", – рассказал Гайдай.
Отметим, что Лисичанский НПЗ принадлежит "Роснефти" через кипрского посредника Rosneft SH Investments Limited.
Также глава ОВА уточнил, что при атаке на магазин Северодонецке 1 человек погиб и 10 получили ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Северодонецке оккупанты нанесли удар по продуктовому магазину, были данные о погибших и раненых.
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