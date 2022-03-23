Оккупанты обстреляли нефтеперерабатывающий завод 'Роснефти' в Лисичанске – глава ОВА

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Авиация российских оккупантов 22 марта нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Лисичанске Луганской области. Он принадлежит "Роснефти".

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Из-за обстрела на заводе начался пожар.

"Сегодня с самолета обстреляли нефтеперерабатывающий завод. Сотрудники ГСЧС пытаются погасить пожар", – рассказал Гайдай.

Отметим, что Лисичанский НПЗ принадлежит "Роснефти" через кипрского посредника Rosneft SH Investments Limited.

Также глава ОВА уточнил, что при атаке на магазин Северодонецке 1 человек погиб и 10 получили ранения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Северодонецке оккупанты нанесли удар по продуктовому магазину, были данные о погибших и раненых.

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