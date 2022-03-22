В Северодонецке оккупанты обстреляли магазин: есть погибшие и раненые

Во вторник, 22 марта оккупанты РФ обстреляли продуктовый магазин в Северодонецке Луганской области. Вследствие атаки агрессора есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Повторение вчерашнего случая в харьковском супермаркете. Оккупанты попали в магазин в Северодонецке", – сообщил он в своем Facebook.

Он добавил, что враг намеренно открыл огонь по людям, стоявшим в очереди за продуктами. Число погибших и раненых на данный момент уточняется.

"Орки цинично уносят жизнь у украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами…", – сообщил Гайдай.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 21 марта снаряд оккупантов РФ попал в магазин, где находились люди. Он упал прямо в очередь.

Напомним, 17 марта враг в Чернигове обстрелял людей, которые стояли в очереди за водой. А за день до этого там же оккупанты накрыли огнем людей, стоявших в очереди за хлебом – вследствие этих двух атак погибли десятки людей.

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