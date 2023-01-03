Оккупанты ночью устроили обстрел Краматорска, повреждены десятки домов: есть раненый

В ночь со 2 на 3 января российские оккупационные войска устроили обстрел Краматорска в Донецкой области. Вследствие атаки в городе повреждены десятки домов.

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Кроме того, российские оккупанты ранили одного человека. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску – повреждены 34 частных дома и 8 многоквартирных. Также ранен человек. Россия – страна-вонь", – говорится в сообщении.

Позже заместитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что вследствие ракетного удара пострадал работник бригады по ремонту электросетей, которая работала на месте.

Известно, что в городе были прилеты, после которых поднимался дым. В частном секторе города произошли аварийные отключения электроснабжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 января, российские захватчики ударили ракетами по Дружковке Донецкой области. В результате атаки есть раненые среди гражданских лиц.

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