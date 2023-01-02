Оккупанты ударили ракетами по Дружковке на Донетчине, есть раненые

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Донецкую область. В понедельник, 2 января, захватчики ударили ракетами по Дружковке.

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В результате атаки есть раненые среди гражданских лиц. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Дружковка, Донбасса. Два ракетных удара. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, одна ракета ударила в самом городе, в результате этого известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка.

По информации генерального директора хоккейного клуба "Донбасс" Федора Ильенко, ракета попала в ледовую арену "Альтаир".

"Ледовая арена… это не просто здание… это второе здание для нашего клуба после 2014 года… это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине", – отметил он.

Следует отметить, что российские оккупационные войска могут устроить очередную массированную ракетную атаку по Украине в любое время. Силы противовоздушной обороны всегда готовятся к потенциальной угрозе.

Страна-агрессор Россия из-за нехватки высокоточных ракет изменила тактику обстрелов украинских городов. Во время массированных атак оккупанты начали комбинировать запуски этого вооружения с дронами и ракетами старого типа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние сутки 2022-го, а также в первые дни 2023 года РФ осуществила новую серию атак по Украине с использованием беспилотников иранского происхождения и ракет. В результате энергетическая структура нашей страны очевидных повреждений не получила, электроснабжение перед Новым годом и 1 января осуществлялось почти без осложнений, ведь украинские силы ПВО отразили вражеские атаки. В Киеве и Хмельницком есть погибшие мирные жители, еще несколько десятков человек получили ранения.

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