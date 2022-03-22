Оккупанты нарушили договоренности по эвакуации людей и захватили в заложники офицеров ГСЧС и водителей, – Верещук

22 марта российские оккупанты захватили в заложники пассажиров 11 автобусов и 2 машин Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел во время эвакуации жителей Мариуполя, который уже почти три недели находится в жестокой блокаде.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук. Украинцы были захвачены в заложники, вопреки договоренностям на российском блокпосту.

"Люди на транспорте были захвачены при выезде в город Мангуш Донецкой области. Куда они были вывезены, пока остается неизвестным, но мы продолжаем переговоры для их возвращения", – указала она.

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Напомним, что только за сутки в Киевской области удалось эвакуировать 5 000 женщин и детей, чтобы уберечь их от опасности обстрелов.

Как писал OBOZREVATEL, в Мариупольском горсовете сообщили, что за последнюю неделю несколько тысяч жителей Мариуполя были силой вывезены на территорию России. Захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города РФ.

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