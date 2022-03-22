На Киевщине 21 марта смогли эвакуировать около 5 тыс. человек

За минувшие сутки, 21 марта, в Киевской области смогли эвакуировать около 5тысяч человек. Среди них около 1,9 тысяч – детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Гуманитарного штаба Киевщины. Всем гражданам оказывалась первая помощь, продукты питания и предоставлялось временное жилье.

"За минувшие сутки в Киевской области эвакуировали около 5 тысчч человек. По маршруту Богдановка - Рудня - парк Залесье - Летки - Рожны - Пуховка - Зазимье - Бровары удалось перевезти 4370 человек, среди них 1873 ребенка. Это 41 автобус и 634 частных автомобилей. Из Ворзеля и Бучи удалось вывезти более 300 человек и ввезти в города гуманитарную помощь", – рассказали в пресс-службе.

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В Гуманитарном штабе уточнили, что всем эвакуированным оказывалась первая помощь, продукты питания и предоставлялось временное жилье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на территории Киевской области до 7:00 23 марта действует усиленный комендантский час. Из-за этого эвакуацию населения в регионе проводить не будут.

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