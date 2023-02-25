Оккупанты нанесли авиаудары по Авдеевскому коксохимическому заводу: админздание разбито полностью, есть раненый. Фото и видео

Российские оккупационные войска нанесли авиаудары по Авдеевскому коксохимическому заводу в Донецкой области. Административное здание разбито полностью.

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В результате атаки есть раненый. Об этом сообщил народный депутат Украины 9-го созыва Муса Магомедов.

"Это не кадры из фильма ужаса, это – АКХЗ сейчас. Сегодня оккупанты полностью разбомбили здания заводоуправления. Есть раненый сотрудник. Целенаправленно "утюжили" завод авиацией", – отметил он.

Магомедов добавил, что путинская армия хочет оставить после себя выжженное поле.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что сама Авдеевка тоже последние сутки находилась под шквальным огнем захватчиков.

В частности, враг дважды обстрелял город из артиллерии, однажды – танками. Оккупанты также нанесли авиаракетный удар и удары "Градами".

Попадания пришлись на жилые кварталы и промзону.

В результате обстрела разрушена школа №2, которую только в 2021 году открыли после генеральной реконструкции.

"Это и есть суть российского мира – уничтожать то, что другие долго и усердно строили. Остановим Россию – отстроим все, уничтоженное ею", – отметил Кириленко.

Напомним, в прифронтовом городе Авдеевка Донецкой области в ночь на среду, 11 января, скончалась шестилетняя девочка. Предварительно причиной смерти ребенка стал сердечный приступ. Попечители девочки не хотели эвакуироваться из города.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский волонтер показал разрушения, которые "русский мир" принес в Авдеевку в Донецкой области. В городе не осталось ни одного уцелевшего дома.

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