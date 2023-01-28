Оккупанты нанесли авиаудар по Середино-Буде на Сумщине: разрушены детсад, спорткомплекс и более 11 домов. Фото

Российские оккупационные войска в субботу, 28 января, нанесли авиаудар по Середино-Буде на Сумщине. В результате разрушены детсад, спорткомплекс и более 11 жилых домов.

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Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации и ОК "Север". Середино-Буда – это приграничный населенный пункт.

Взрыв, вызванный вражеской авиацией, произошел около 13:30. В результате удара была уничтожена стена двухэтажного дома. Кроме того, повреждено здание спортивного комплекса, детский сад, а также окна в частных домах.

К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

Также атака оккупантов не задела позиции украинских защитников. В результате удара нет потерь ни среди личного состава, ни среди техники.

Стоит отметить, что войска РФ утром 28 января нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате удара погибли по меньшей мере трое мирных жителей, еще 14 человек получили ранения.

Напомним, государство-агрессорка Россия вечером пятницы, 27 января, снова атаковало украинские города. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Кривом Роге, а также в освобожденном от оккупантов Херсоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Российская Федерация утром четверга, 26 января, устроила масштабную ракетную атаку по Украине. Граждане РФ обрадовались ударам по территории нашего государства и размечтались о великой мести.

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