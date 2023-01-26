''Пора переносить боевые действия на территорию США'': россияне обрадовались ракетным ударам по Украине и размечтались о великой мести

Страна-агрессор Российская Федерация утром в четверг, 26 января, устроила масштабную ракетную атаку по Украине. Граждане России обрадовались ударам по территории нашего государства и размечтались о страшной мести.

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В частности, россияне мечтают о том, чтобы боевые действия были перенесены на территорию США. Соответствующие комментарии они пишут в соцсетях.

Так, граждане страны-террориста обрадовались очередной бомбардировке гражданской инфраструктуры Украины. При этом россияне, прославляющие убийства и насилие, усомнились, будет ли какой-нибудь "результат" после этой атаки. Из этого следует, что они не понимают планов командования своей страны и сомневаются в том, что их страна выигрывает войну.

Следует отметить, что государство-террорист Россия менее чем за сутки устроило повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре прозвучали взрывы от уничтожения вражеских целей.

Россия в четверг утром подняла в воздух шесть Ту-95, которые, по предварительным данным, вылетели из района Мурманской области и произвели пуски ракет. Украинцев призвали оставаться в укрытиях. Также нельзя снимать и выкладывать в сеть движение ракет, работу ПВО и последствия попадания.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. По предварительным данным, есть прилеты, но обошлось без жертв.

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