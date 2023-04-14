Оккупанты могут взять в заложники работников Запорожской АЭС, этот сценарий уже использовали на ЧАЭС, – мэр Мелитополя
Мэр города Мелитополь на Запорожье Иван Федоров предположил, что российские оккупанты могут взять в заложники работников временно захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. На ЗАЭС уже завезли воду и продукты.
Об этом он написал на своем канале в Telegram в пятницу, 14 апреля. По словам Федорова, таким образом, россияне действовали во время захвата Чернобыльской АЭС в начале полномасштабного вторжения.
Мэр Мелитополя отметил, что оккупанты настолько боятся контрнаступления Сил обороны Украины, что готовятся держать атомщиков в плену на территории станции.
"Энергоатом считает, что после очередной смены персонал атомной электростанции не отпустят домой и силой закроют на работе. Подобный метод враг уже использовал – в начале войны так же они захватили сотрудников Чернобыльской АЭС", – написал Федоров.
Он подчеркнул, что враг в очередной раз цинично применяет ядерный шантаж и использует людей как живой щит.
"Однако запугать никого не удастся. Деоккупация близка, так что российские крысы будут бежать отовсюду", – говорится в сообщении.
Отметим, что накануне Федоров отметил, что оккупанты набрали неквалифицированный персонал на захваченную Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в Энергодаре. "Охраняют" ЗАЭС ныне охотники и оленеводы из Якутии.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики готовят план "эвакуации" из Запорожской АЭС. Коллаборантам и привезенным сотрудникам "Росатома" уже передали соответствующие предупреждения, рассказали в Центре национального сопротивления.
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