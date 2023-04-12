Оккупанты готовят план ''эвакуации'' из ЗАЭС: коллаборанты получили предупреждение - ЦНС

Российские оккупационные войска готовят план "эвакуации" из Запорожской атомной электростанции, что во временно захваченном Энергодаре. Коллаборантам уже передали соответствующие предупреждения.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. "Оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре", - говорится в сообщении.

Колаборантов и свезенных на станцию россиянами работников "Росатома" предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация. В связи с этим они должны предоставить список родственников и готовы выехать по первому сигналу.

Стоит отметить, что в Энергодаре оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции для "профилактических бесед" в застенках. Они таким образом "убеждают" работников станции получать паспорта РФ.

Накануне российские войска похитили еще четырех работников Запорожской АЭС. Атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и место их пребывания неизвестно. Примечательно, что все четыре человека считались лояльными оккупационному руководству станции, они подписали контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

8 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российская оккупационная армия начинает готовиться к так называемой "эвакуации" мирного населения с захваченных территорий. В Запорожской и Херсонской областях людей вывозят во временно оккупированный Крым.

В марте стало известно, что российские оккупанты принудительно вывозят гражданское население из города Олешки на Херсонщине якобы из-за обстрелов со стороны Сил обороны Украины. Людей в принудительном порядке вывозят в поселок Чаплинка, расположенный дальше линии столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие вооруженных сил России во временно оккупированном Крыму все больше паникуют из-за "бавовны" и на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ. Они начали эвакуировать свои семьи в РФ.

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