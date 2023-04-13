Охранять ЗАЭС прислали оленеводов из Якутии, коллаборанты уже составляют списки на эвакуацию, – мэр Федоров

Российские оккупанты набрали неквалифицированный персонал на захваченную Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в Энергодаре. "Охраняют" ЗАЭС ныне охотники и оленеводы из Якутии.

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Об этом в четверг, 13 апреля, на своем канале в Telegram сообщил законный мэр Мелитополя в Запорожской области Иван Федоров. По его словам, ожидая контрнаступление ВСУ, оккупанты уже готовятся бежать, прихватив с собой и коллаборантов.

Со ссылкой на Центр национального сопротивления Федоров отметил, что на ЗАЭС третий день составляют списки эвакуации коллаборантов и оккупантов.

"Захватчики ищут пути отхода, но найдут только бесславную гибель", – написал он.

В то же время городской голова Мелитополя предупредил, что в любой момент на крупнейшей атомной станции Европы может произойти настоящая катастрофа. Причина в том, что россияне расставили на ЗАЭС оружие и технику, а вместо профессиональных атомщиков набрали неграмотный персонал.

Кроме того, захватчики не обеспечивают нормы эксплуатации АЭС – сообщается о взрыве мины, который, к счастью, не повредил важное оборудование.

"При таких условиях на станции может ежесекундно случиться настоящая катастрофа. Так что рашисты готовы героически отступать", – написал Федоров.

Отметим, что в НАЭК "Энергоатом" 13 апреля сообщили, что у машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской АЭС взорвалась мина российских оккупантов. Захватчики пытались быстро скрыть следы, чтобы эксперты МАГАТЭ не узнали о случившемся.

Как отмечается, военные РФ продолжают превращать ЗАЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции, и это не может не иметь последствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты готовят план "эвакуации" из Запорожской АЭС. Коллаборантам и привезенным сотрудникам "Росатома" уже передали соответствующие предупреждения, рассказали в Центре национального сопротивления.