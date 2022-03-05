Персонал Чернобыльской АЭС находится там уже 10 сутки, люди истощены, – мэр Славутича

Персонал Чернобыльской АЭС находится там уже 10 дней. Станция захвачена русскими оккупантами.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона мэр Славутича Юрий Фомичев. По его словам, людей заменить не могут, и они уже 10 сутки работают свою смену, разделившись на две группы и сменяя друг друга.

Но персонал истощен морально, эмоционально и физически.

"Люди питаются ограниченно, у них ограничено количество лекарств и им очень тяжело. Их родные и близкие здесь, в Славутиче, так же переживают и не знают, что с этим делать", – сказал городской голова.

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Он назвал происходящее настоящим терроризмом. Таких прецедентов в мире не было, чтобы был захват ядерных объектов, атомных электростанций, добавил Фомичев.

Оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля – в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, угроза обстрелов Запорожской атомной электростанции и акт захвата Чернобыльской АЭС будут использованы Кремлем на переговорах с украинской стороной. Россия должна принудительно освободить захваченные стратегические объекты Украины.

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