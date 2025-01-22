На кону – Лига чемпионов. Что сделал 'Шахтер' для попадания в стыки и возможно ли спасти положение

В еврокубках осталась всего одна украинская команда. "Шахтер" сохраняет вероятность попасть в евровесну через стыки, но для этого нужно приложить очень много усилий. OBOZ.UA разбирался, что делали горняки в последний месяц и каковы их шансы на сохранение прописки в элите.

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Трансферное затишье перед самым сложным периодом

Пополнения склада зимой еще не было. Вернулись из аренд Петряк и Тоиров, хотя на них особо не рассчитывают и, скорее всего, они либо застрянут в дубле, либо пойдут в новую аренду. Еще все вспомнили о Келси, хотя тот даже не приезжал - сразу транзитом отправился в другой клуб МЛС. Фабрицио Романо написал, что "Шахтер" продал венесуэльца в "Портленд". 20-летний футболист уже знает тот чемпионат, играл в "Цинциннати". За 2 года в стане донецкого клуба, Келси успел сыграть 37 матчей во всех турнирах, где забил всего 9 мячей. На трансфере футболиста удалось заработать 6 миллионов долларов – но пока они никуда не инвестированы и это пугает. Решили не продлевать аренду и хорвата Франьича, он отыграл только 8 матчей за клуб.

За последние годы ожидается самый тихий отрезок горняков на зимнем рынке. В прошлом году были приобретены Кевин и Марлон; в сезоне 22/23 – Резник, Гочолейшвили и уже упомянутый Келси; зимняя пауза розыгрыша 21/22 познакомила нас с Нересом и Тобиасом. На этот раз – тишина, только возвращение двух игроков. Зимнее трансферное окно в Украине откроется 27 января, за несколько дней до 8-го тура Этапа лиги. Однако ни тренер, ни руководство не объявляли планы усиления прямо сейчас перед решающими турами ЛЧ. Однако, возможны потери в составе: если горнякам удастся вырваться в стыки, то они могут остаться еще и без Зубкова - охота на него уже ведется.

Зимние сборы прошли с победным настроением

Прошлый год "Шахтер" закончил двумя поражениями - разгромом от "Баварии" и очередным проигрышем "Полесью". Команда срочно требовала перестройки, поэтому во время зимней паузы подопечные Пушича провели на сборах 3 товарищеских матча. Итог неплохой – ни одного поражения.

Однако главным было совсем другое. Прежде всего, "Шахтер" должен был войти в новый для себя ритм - январские матчи. Украина не играет зимой, потому даже для наиболее подготовленных наших команд такой формат европейских розыгрышей становится настоящим вызовом. Восстановление физической формы и возвращение к ментальному пониманию важности турнира – вот что было на кону в этих спаррингах. Пушич отмечал, что горняки неплохо показали себя и были стабильны в защите, особенно против болгарского "ЦСКА". В тот же день удалось разгромить "Лудогорец", имеющего схожие с украинцами проблемы в Лиге Европы.

Тренер отметил, что команде нужно улучшать прессинг. Это было заметно в официальных матчах группы и стало одной из слабых сторон донецкого клуба на собрании. Во время спаррингов горняки нарабатывали тактику, но больше внимания уделяли обороне и быстрому переходу в атаку. Интересно, как футболисты проявят себя в этих элементах с будущими соперниками, которые все равно любят и забить, и пропустить.

В ЛЧ нужны только две победы. Но помогут ли они?

"Шахтеру" нужно сделать невероятное - переиграть сразу двух лидеров таблицы, "Брест" и "Боруссию". Только такой итог выведет нас в стыки. Календарь поиздевался над украинцами: новичок турнира и финалист прошлого розыгрыша в завершение группы. Французы сейчас 7-е в таблице, 13 очков и только один проигранный матч (3:0 "Барселоне"). Лишь на 2 ступени ниже идут немцы: 9-е место, 12 очков, 2 поражения (5:2 "Реала" и 3:2 "Барселоны").

Если коротко, оба будущих соперника не имеют права проигрывать. Между собой они ведут заочную борьбу за первую восьмерку, поэтому 6 очков горнякам – это фантастический максимум, для которого должны совпасть куча факторов! К примеру, если "Шахтер" обыграет и "Брест", и "Боруссию", то финально будет иметь 10 очков. С таким итогом прямо сейчас будут доступны 10 мест, 5 из них отбросим из-за безумной разницы мячей "-8". Следовательно, остаются позиции с 20 по 24, где у команд пока меньше 10 баллов. И кто же там расположился : "Реал", "Селтик", "Манчестер Сити", "ПСВ" и загребское "Динамо". Нам нужно, чтобы эти команды проиграли свои матчи, иначе никак.

В то же время аналитики вообще не пышут оптимизмом. Opta, до старта Этапа лиги, ожидала, что горняки наберут всего 5 баллов. Сейчас у них 4 очка. С текущим положением дел, нашей единственной команде, пока сохраняющей математические шансы на стыки, дают 1.2% на попадание в стыковой плей-офф. Следовательно, матч с "Брестом" становится просто выставочным, а выезд в Дортмунд - ознакомительным. Наши соперники в ЛЧ не в лучшей форме и страдают от внезапных поражений в домашних лигах. Но для еврокубков они готовы на невероятное.

Что говорит Пушич?

Тренер горняков дал большое интервью клубному пресс-центру перед возобновлением Лиги чемпионов. Среди прочего он прокомментировал и будущих соперников. Пушич сказал, что это очень хорошие команды с разными стилями игры. Коуч пообещал, что уроки извлечены и из матча против "Баварии", и из матча против "ПСВ", поэтому донецкий клуб будет играть так, чтобы победить. Или хотя бы попытается проявить себя и показать хорошую игру.

"Ни одна из команд, участвующих в Лиге чемпионов, не имеет такого графика переездов, как у нас. Однако мы очень хорошо с этим справляемся – и мы это показали. И это многое говорит о ментальности моих игроков и других работников клуба, которые все организовывают, поэтому я бы хотел сделать комплимент и им тоже, потому что они выполняют гигантскую работу. Формат тяжелый, тяжелее предыдущего, ведь каждая игра – финальная". - Марино Пушич, главный тренер "Шахтера"

Будем реалистами: украинская кампания в еврокубках уже завершена. Переиграть сразу двух лидеров таблицы ЛЧ – это слишком фантазийно. Но "Шахтер" все равно может принести позитив в этих двух матчах: хватит даже ничьих, чтобы положить в копилку рейтинга УЕФА хоть какие-то баллы. Поэтому будем надеяться, что с этим немаловажным моментом нам повезет больше.