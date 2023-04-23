Оккупанты дали 7 лет колонии крымскому татарину, который одолжил 500 грн другу-добровольцу

Во временно оккупированном Крыму захватчики устроили очередное показательное судилище над гражданином Украины. 21-летний крымский татарин Аппаз Куртамет был приговорен к семи годам заключения за то, что он дал в долг своему знакомому 500 гривен.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Известно, что тот знакомый парня вступил в добровольческий батальон "Крым", бойцы которого защищают Украину от оккупантов.

За этот заем Куртамета обвинили в финансировании добробата (ч.1 Ст.208 УК РФ – создание вооруженного формирования, управление таковым формированием либо их финансирование) и приговорили к семи годам лишения свободы. Первый год он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима

Такой приговор вынесла судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская. Рассмотрение дела завершилось 20 апреля.

Как пишет "Крым.Реалии", приговор Аппазу Куртамету еще не вступил в законную силу. Его адвокат Рефат Юнусов намерен обжаловать решение суда.

Куртамета 23 июля 2022 в Геническе задержали российские силовики. Это произошло на админгранице с оккупированным Крымом – туда парень направлялся, чтобы встретиться с родителями. В тот же день связь с ним оборвалась.

"Задержание было оформлено в пункте пропуска "Чонгар" на административной границе Херсонской области с Крымом. Оттуда его отправили в фильтрационный лагерь, в котором во время проверки телефона оказалось, что знакомый Куртамета, которому он занял деньги, служит в добровольческом батальоне "Крым", – сказано в сообщении.

О месте нахождения крымского татарина не было известно до 8 октября. А в конце февраля этого года оккупанты начали над ним суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты устанавливают во временно оккупированном Крыму еще больше камер видеонаблюдения для борьбы с партизанским движением. В частности, наблюдение планируют усилить за железной дорогой.

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