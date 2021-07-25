Офицер ВСУ показал, как в Крыму детей готовят в 'боевые отряды Путина'. Видео

Во временно оккупированном Россией Крыму дети отрабатывали упражнения с оружием в руках. Такие "боевые" задачи ставили перед мальчиками в детском лагере Джанкоя.

Видео с Twitter опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц"). В ролике показаны дети, которые с оружием похожим на автомат Калашникова выполняют упражнения под команды взрослого.

"Детские летние каникулы. Малыши-путинята вместо отдыха отрабатывают задачи российских оккупантов. Очередной лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина (президент РФ – Ред.)", – написал он.

Добавим, что ранее Штефан также покзаал, как россияне превратили оккупированный Крым в лагерь по подготовке детей для будущих "боевых отрядов" Путина.

Видео дня

Также "Штирлиц" рассказывал, что оккупанты в Крыму продолжают тотальную милитаризацию школьников. На украинском полуострове проводятся военные сборы среди детей.

Окупований Крим, Джанкой.

Дитячі літні канікули. Малята -путінята замість відпочинку відпрацьовують завдання російських окупантів.

Черговий табір з підготовки майбутніх бойових загонів путіна.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что с 2014 года жителям Крыма стало крайне проблематично получить паспорт гражданина Украины. Российские оккупанты, захватив полуостров, получили доступ также ко всем базам данных и реестрам, из-за чего местным жителям приходится приложить множество усилий, чтобы доказать, что они – украинцы.