Ради Украины отреклись от пророссийских родителей: как дети с Крыма вынуждены бороться за паспорта

С 2014 года жителям Крыма стало крайне проблематично получить паспорт гражданина Украины. Российские оккупанты, захватив полуостров, получили доступ также ко всем базам данных и реестрам, из-за чего местным жителям приходится приложить множество усилий, чтобы доказать, что они – украинцы. А тем временем паспорта РФ выдали уже более чем 2,5 миллионам человек.

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Ксения Фролова – одна из тех, кто столкнулся с большими трудностями при получении украинского паспорта. Она родилась в Севастополе 20 лет назад, но папа и мама отказались от нее. Девочку удочерили, однако с новой семьей отношения со временем тоже ухудшились.

Самые большие проблемы настигли Ксению в юном возрасте, когда у нее появился молодой человек по имени Ричард. Они начали жить вместе и планировали пожениться после совершеннолетия девушки, но свадьба так и не состоялась – парень умер.

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"После его смерти она пошла к приемным родителям, но те поставили ультиматум – ​​возвращается к ним либо девушку выгоняют на улицу. Ксения не вернулась и осталась на улице. 40 дней до своего 18-тилетия провела в приюте для бездомных", – рассказал OBOZREVATEL брат Ричарда Дмитрий Дуплищев, который стал неофициальным опекуном девушки. Он уточнил, что после трагедии Ксения переехала жить к нему, а в приюте оказалась из-за того, что ее приемная мама написала заявление в полицию.

В 2018 году, уже после оккупации полуострова, Ксения для получения украинского паспорта обратилась в представительство президента в Автономной Республике Крым. Ей ответили, что такая процедура начнется после написания автобиографии и заполнения анкеты, но также выяснилось, что в 2014-м девушка не получала первый паспорт. Процедура идентификации личности усложнилась.

"Нам ответили, что для того, чтобы получить паспорт, Ксении необходимо приехать в ГМСУ с родителями и свидетелями, которые проживали по адресу регистрации. Они подтвердят ее личность. Однако родителей у нее нет, они отказались от девушки – и биологические, и приемные", – говорит Дмитрий.

У Ксении из документов есть лишь свидетельство о рождении украинского образца, но оно не внесено в государственные реестры. Чтобы помочь девушке получить паспорт гражданина Украины, координатор проекта "Оккупация глазами подростков" Наталья Лютикова нашла соседей, которые смогли идентифицировать личность Ксении.

"Соседи жили в столице, чтобы с ними встретиться Дмитрий и Ксения приехали в Киев и поехали в ГМСУ. При свидетелях ведомство приняло документы. Будем ждать", – сообщила крымская активистка.

После оккупации Крыма в 2014-м Россия помимо территории завладела базами данных и реестрами, которые теперь использует в своих целях. По словам Лютиковой, из-за этого сейчас жителям полуострова почти нереально получить паспорт гражданина Украина.

"Получение документа, удостоверяющего личность, превратилось в пытки. Дети, не имеющие родителей, или те, чьи родители откровенно пророссийские, не могут получить украинский паспорт. Приходят в ГМСУ, а у них требуют присутствие родителей, соседей и знакомых, подтверждающие их личность", – сетует она.

Для получения украинских паспортов жителям Крыма нужно собирать как можно больше документов, которые помогли бы идентифицировать их личность. "Это действительно ужасная ситуация. Когда мы деоккупируем Крым, россияне начнут визжать, что крымчане – их граждане, поскольку имеют паспорта. А мы что будем делать, когда мы не паспортизировали наших людей?", – задается вопросом активистка.

Бывший представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин отметил, что проблема не столько в самой процедуре, как в том, что жители оккупированных территорий плохо информированы.

"Россияне используют захваченные базы в собственных целях. Поэтому Украина вынуждена прибегать к действиям, которые, к сожалению, определенным образом нарушают права человека. Однако кроме этих сложностей, существует и другая – крымчане получают паспорта без места регистрации, а миграционная служба не имеет полномочий поставить ее. Эти функции выполняют органы местного самоуправления, но они не действуют в Крыму, потому что он оккупирован. Проблему с местом регистрации начали решать, но все равно облегчать эту процедуру мы не можем, поскольку у нас появятся фейковые граждане", – говорит он.

Заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко заверил OBOZREVATEL, что его ведомство вместе с Государственной миграционной службой таки займутся упрощением процесса получения жителями Крыма первых паспортов.

"Эта процедура установлена ​​ГМСУ. Министерство знает о том, что для получения своих первых паспортов дети обязаны собирать много документов, ехать с родителями как свидетелями. Мы считаем это неправильным и планируем упрощать эту процедуру. Я лично провел два совещания и мы увидели, каким образом это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети с оккупированных территорий получили украинские паспорта", – заявил он.

Но конкретных сроков Яременко не уточнил. "Хочу, чтобы это было приятным сюрпризом. Мы искали много способов ответить симметрично на выдачу россиянами своих паспортов. И мы ее нашли. Я не стану забегать вперед, могу заверить, что процедура будет упрощена", – добавил он.

По его словам, процедура будет упрощенной для всех категорий граждан, в том числе для детей-сирот, которые фактически находятся под контролем российских оккупантов. Яременко заверил, что если подросток захочет получить украинский паспорт, то получит его, независимо от позиции его окружения.