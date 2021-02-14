Офицер ВСУ показал, как Крым превратили в лагерь по подготовке "боевых отрядов Путина"

Россияне превратили оккупированный Крым в лагерь по подготовке детей для будущих "боевых отрядов" президента России Владимира Путина.

Об этом написал в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Военный рассказал о специализированных детских лагерях в Евпатории и Джанкое (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков", – написал он.

"Малыши-путинцы вместо развлечений на снежных горках отрабатывают нормативы", – уточнил офицер ВСУ.

Ранее о том, что сотни выпускников донецких и луганских школ оккупированного Донбасса, а также Крыма получают на территории страны-агрессора военные специальности, сообщал военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин.

По его словам, из них готовят разных специалистов, начиная с военных командиров и заканчивая специфическими специальностями: таможенная служба, ФСБ, пограничники.

"Из детей Донбасса и Крыма в России готовят диверсантов, шпионов", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились очередные фотодоказательства коллапса с пресной водой на временно оккупированном Россией Крымском полуострове.

Их обнародовал в собственном Telegram-канале полковник Штефан (Штирлиц). Кадры были сделаны вблизи Бахчисарая.