Офицер ВСУ показал, как Крым превратили в лагерь по подготовке "боевых отрядов Путина"
Россияне превратили оккупированный Крым в лагерь по подготовке детей для будущих "боевых отрядов" президента России Владимира Путина.
Об этом написал в своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Военный рассказал о специализированных детских лагерях в Евпатории и Джанкое (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков", – написал он.
"Малыши-путинцы вместо развлечений на снежных горках отрабатывают нормативы", – уточнил офицер ВСУ.
Ранее о том, что сотни выпускников донецких и луганских школ оккупированного Донбасса, а также Крыма получают на территории страны-агрессора военные специальности, сообщал военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин.
По его словам, из них готовят разных специалистов, начиная с военных командиров и заканчивая специфическими специальностями: таможенная служба, ФСБ, пограничники.
"Из детей Донбасса и Крыма в России готовят диверсантов, шпионов", – подчеркнул эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились очередные фотодоказательства коллапса с пресной водой на временно оккупированном Россией Крымском полуострове.
Их обнародовал в собственном Telegram-канале полковник Штефан (Штирлиц). Кадры были сделаны вблизи Бахчисарая.