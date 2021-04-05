Одиозный одесский ресторатор попал в языковой скандал из-за своего интервью

Одесский ресторатор Савелий Либкин попал в языковой скандал, настояв, чтобы его интервью украинскому изданию Liga.Life НЕ переводили на украинский язык.

На этом в своем Facebook обратил внимание украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани, отметив, что еще несколько лет назад называл его "русский фашист" через "клиническую украинофобию" одессита.

Кроме того, Кипиани отметил, что Либкин еще и пропагандирует браконьерство, популяризируя блюда из рыб, занесенных в Красную книгу.

"Плюс браконьер, которому не стыдно рекламировать блюда из краснокнижного осетра. Товарищ вообще потерял берега со своими котлетками. И печально, что издание подверглось его давления и опубликовало разговор так, как ему хочется", – заметил историк.

Также на инцидент обратила внимание пользовательница под ником Таня Микитенко. "Скажите мне, пожалуйста, как называется эта болезнь?" – возмутилась она.

В комментариях пользователя также поддержали авторов. "Если быть честным, то у меня здесь даже больше вопросов к LIGA.Life, чем до этого дристоратора", "ЛигаЛайф имела послать собеседника сразу же после его" настоянию ". И если не сделала – то топает нах * й вместе с поварьонком "," Серьезно? А я еще в его рестораны героев войны водила "," Ресторатор? А есть перечень его заведений? Надо призывать людей к бойкоту! " – писали они.

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