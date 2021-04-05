Одіозний одеський ресторатор потрапив у мовний скандал через своє інтерв'ю

Одеський ресторатор Савелій Лібкін потрапив у мовний скандал, наполігши, щоб його інтерв'ю українському виданню Liga.Life не перекладали на українську мову.

На це у своєму Facebook звернув увагу український історик і журналіст Вахтанг Кіпіані, зазначивши, що ще декілька років тому називав його "русскій фашист" через "клінічну українофобію" одесита.

Крім того, Кіпіані наголосив, що Лібкін ще й пропагандує браконьєрство, популяризуючи страви з риб, занесених до Червоної книги.

"Плюс браконьєр, якому не соромно рекламувати страви з червонокнижного осетра. Товаріщ взагалі втратив береги зі своїми котлєткамі. І сумно, що видання піддалося його тиску і надрукувало розмову так, як йому хочеться", – зауважив історик.

Також на інцидент звернула увагу користувачка під ніком Таня Микитенко. "Скажіть мені, будь-ласка, як називається ця хвороба?" – обурилася вона.

У коментарях кристувачі також підтримали дописувачів. "Якщо бути чесним, то в мене тут навіть більше питань до LIGA.Life, ніж до цього дрісторатора", "ЛігаЛайф мала послати цього співрозмовника одразу ж після його "наполягання". І якщо не зробила – то топає нах*й разом з поварьонком", "Серйозно? А я ще в його ресторани героїв війни водила", "Ресторатор? А є перелік його закладів? Треба закликати людей до бойкоту!" – писали вони.

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