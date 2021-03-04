Харьковского депутата исключили из 'ЕС' из-за отказа говорить на украинском. Видео

Депутата Харьковского облсовета Александра Дорошенко исключили из фракции "Европейская Солидарность" из-за того, что он отказался выступать на сессии на украинском языке.

Соответствующее заявление обнародовала областная ячейка "ЕС" на Харьковщине по результатам заседания. В политсиле уточнили, что аргументированные пояснения такого поступка не были предоставлены (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованной в сети записи фрагмента выступления Дорошенко произносит речь на русском языке. Из зала кто-то попросил его говорить на государственном. На это депутат ответил, что он будет говорить на том языке, на котором он "лучше и более уверенно" себя чувствует.

"В связи с отсутствием аргументированных пояснений и расхождением идеологических принципов между Дорошенко и партией, было решено исключить депутата из фракции за нарушение закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата", – сказано в сообщении партии.

Сам Дорошенко на своей странице в Facebook объяснил, что он впервые выступал с трибуны и разволновался. Также он извинился перед своими коллегами по фракции и жителями области.

"Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль по-украински, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском. Хочу извиниться за это перед обществом, а также перед своими коллегами по партии "Европейская Солидарность". Моя реакция на замечания коллег должна была быть другой", – подчеркнул депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге сотрудница "Укрпочты" отказалась обслуживать клиента на украинском языке, нарушив закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".