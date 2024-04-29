Один из погибших в Германии украинцев был бойцом 81-й аэромобильной бригады: что еще о нем известно

Стало известно, что один из погибших в Германии украинцев был бойцом 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Вооруженных сил Украины. Его имя пока не называют по этическим соображениям.

Об этом сообщили на странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook. Там рассказали, что военнослужащий в 2023 году был ранен во время боев за Белогоровку.

После этого защитник проходил лечение и реабилитацию в Германии. Там, в городе Мурнау, десантник и погиб от ножевых ранений.

"По сообщениям медиа, ранения ему нанес гражданин россии. Подозреваемого в нападении задержали немецкие правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

В ДШВ ВСУ выразили соболезнования родственникам и друзьям погибшего военнослужащего.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 апреля на территории торгового центра в городе Мурнау (Германия) обнаружили тела двух украинцев. 36-летний мужчина от тяжелых колото-резаных травм погиб на месте, а 23-летний потерпевший скончался спустя некоторое время в больнице. Выяснилось, что убитые мужчины были украинскими военнослужащими.

– Оба за границей проходили реабилитацию после полученных на фронте ранений. В двойном убийстве подозревается 57-летний гражданин России. В МИД Украины заявили, что это дело находится у них на особом контроле.

– Выяснилось, что злоумышленник является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и известным человеком в пропутинских кругах. СМИ пишут, что в момент задержания россиянин находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения.

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