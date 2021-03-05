Один из городов Украины решил начать весенние каникулы раньше: названы даты

В Виннице в общеобразовательных школах 9 марта начнутся весенние каникулы. К учебе дети вернутся через неделю, 16 марта, однако не указанно, в какой форме продолжится обучение.

Об этом сообщает "Вінниця.info" со ссылкой на директора департамента образования Винницкого городского совета Оксану Яценко. Она отметила, что раннее введение каникул связано с эпидемической ситуацией.

"В связи с эпидемической ситуацией, большинством педагогических коллективов и советами общеобразовательных учреждений Винницкой общины принято решение начать весенние каникулы на две недели раньше. Каникулы продлятся с 9 по 15 марта включительно", – сказала Яценко.

Напомним, на Винниччине, как и во многих других областях Украины, вновь начала расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в регионе зафиксировали более 800 случаев инфекции, это наивысший показатель за все время эпидемии.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал Винниччину одной из областей, где могут усилить карантин и ввести "красную" зону.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый локдаун может ожидать Украину уже через несколько недель из-за увеличения случаев госпитализаций больных коронавирусом.

В четверг, 4 марта, премьер Денис Шмыгаль признал начало третьей волны COVID-19 в Украине и допустил возвращение к жесткому локдауну.