Одесситка, которая не смогла вовремя вылететь в Турцию, обозвала Украину 'кон**ой' страной. Видео извинений

Жительница Одессы, которая известна под псевдонимом Miss Verona, возмутилась задержкой авиарейса из Борисполя в Турцию и ненадлежащей работой сотрудников аэропорта. В результате она пришла к выводу, что Украина – "самая конченая страна".

Такое мнение гламурная блогерша опубликовала у себя в Instagram, чем ожидаемо вызвала резкую волну критики и травли. Неудивительно, что уже спустя несколько минут Miss Verona опубликовала новый ролик, где указала, что ее неверно поняли, а вообще, она патриотка Одессы, а не Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Женщина в аэропорту очень по-хамски поступила, я выложила историю о том, что... неясно выразилась. Мне все равно на Украину, я патриот своего города Одессы", – пояснила инстадива, что только усугубило ее медийное положение.

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Поэтому вскоре девушке пришлось отдельным постом объясниться с украинцами. Она опубликовала свое фото, где рассказала, что она на самом деле очень любит Украину, потому что, несмотря на финансовую возможность жить в других странах, никуда не уехала. Также в дискуссии в комментариях она указала, что ее отец служил в АТО.

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