Обнаружены три очага тления: появились новые данные о ситуации на ЧАЭС после российской атаки

В понедельник, 17 февраля, по состоянию на 10 часов утра было зафиксировано три очага тления на территории Чернобыльской атомной электростанции в результате удара российского дрона 14 февраля. К тушению пожара привлечены соответствующие специалисты.

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Об этом говорится в сообщении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. По словам пресс-службы, уровень радиации на объекте не изменился.

"Возобновлены работы по ликвидации возгорания: зафиксированы три ячейки тления, работают две группы верхолазов (по четыре человека), третья группа закрепляется для частичного раскрытия конструкций укрытия и гашения очагов тления, проложены рабочие линии на пять стволов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ситуацию мониторят с помощью беспилотника с тепловизором. От ГСЧС к ликвидации возгорания привлечены 91 человек и 18 единиц техники.

"Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом на ДСП ЧАЭС не зафиксировано. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено", – говорится в сообщении.

Следует заметить, что по состоянию на 7 часов утра работы по тушению пожара были приостановлены, однако специалисты подчеркнули, что это не означает их завершения.

Напомним, во время российской атаки ночью 14 февраля беспилотник попал в укрытие разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС. На объекте начался пожар, есть существенные повреждения. В частности, в МАГАТЭ тоже подтвердили атаку российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, беспилотник атаковавший саркофаг на ЧАЭС шел на высоте 85 метров. Радары не могли его зафиксировать, что свидетельствует о том, что удар РФ был целенаправленным.

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