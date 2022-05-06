Община Гостомеля получило продукты первой необходимости, – Фонд Ахметова

Киевщина – один из регионов, который больше всего пострадал от военных действий. С первых дней войны жители области оказались без достаточного количества пищи и воды.

Фонд Рината Ахметова передал жителям Гостомельской общины очередную партию гуманитарной помощи. Это около тысячи наборов с продуктами первой необходимости. В них: макаронные изделия, сгущенка, мука, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.

Всего Фонд Рината Ахметова направил для жителей Киевщины более 17,5 тысячи наборов с продуктами. Всего продуктовые наборы от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионов человек, из них 3,5 миллиона были спасены на Донбассе.