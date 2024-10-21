Обращение к СНБО: власти должны добровольно очиститься от пенсионных паразитов

В обществе появилась новая социальная прослойка, которую бы я назвал "инвалидами совести". Это все прокуроры, полицейские и другие поборники "справедливости" в мундирах, которые решили привнести еще больше комфорта в свою жизнь средствами Пенсионного фонда. Это социальные паразиты нового типа, и у власти есть считанные дни, чтобы вытравить их всех. Иначе реакция возмущенного общества станет очень даже предсказуемой.

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Эти социальные паразиты – это не просто коррупционеры, их следует назвать циничными мародерами, обворовывающими бабушек, дедушек и настоящих лиц с инвалидностью. Все силовики массово перекачивают средства Пенсионного фонда в свои пухлые кошельки, и получают они не минималку в 2361 грн, и даже не среднюю пенсию в 5851 грн, а 60%-90% от своих должностных окладов, и суммы добегают до 40-50 тыс. грн в месяц. В отличие от законных пенсионеров, "инвалиды совести" получают свои средства вовремя, регулярно индексируют их и чувствуют себя очень и очень социально защищенными, получая от государства по сути еще одну зарплату.

Дефицит Пенсионного фонда достигает отметки в 100 млрд грн. Дыра растет в значительной степени из-за того, что блатных пенсионеров критически много на нашем с вами содержании, и именно в том числе из-за них пенсионер обычно получает 5,8 тыс. грн, а не хотя бы 8-12 тыс. – на уровне 1-1,5 минимальной заработной платы. Другими словами, сегодня один "инвалид в мундире" обходится бюджету ПФ столько же, сколько 7-8 честных пенсионеров.

Теперь взгляните, в какую ситуацию мы загнали Пенсионный фонд. С одной стороны, правительство не хочет повышать минималку, не борется с зарплатами в конвертах, позволяет скрытое трудоустройство через ФЛП и поэтому ресурсы фонда очень и очень ограничены. С другой стороны, создается мародерская схема паразитирования на этих средствах для стражей порядка под условным названием МСЭК. Силовики – это лишь один из видов паразитов, облепивших ПФ. Есть еще местные чиновники, их родственники и т.д. Вот поинтересуйтесь в любом регионе статусом родственников работников горисполкома или облсовета, ОВА, и будете поражены, как у них у всех плохо со здоровьем. В результате одни получают пенсии, другие – отсрочку…

Казалось бы, страна привыкла к коррупционным скандалам, но МСЭК – это особая вишенка на торте. Это история не только о мародерстве на пенсионерах, но и о реальных помыслах стражей порядка, когда они остаются в тени, становясь не видимыми общественному глазу. "Инвалиды совести" де-факто нарушили социальный договор между властью и обществом, и дальше прибегать к доверию, в этом случае, к силовому блоку, верить в их беспристрастность практически невозможно. Недоверие – это та денежная единица, которой простые люди могут отплатить своим паразитам. Но это еще не самая плохая валюта озлобленной нации, потому что есть еще ненависть и неприятие. Чтобы общество во время войны не погрузилось так глубоко в социальные протесты, СНБО, лично президент должен вытравить паразитов из нашего социального организма. Инвалиды совести после независимых медицинских проверок должны не только вернуть все полученные средства в ПФ, но и сложить погоны. И здесь не стоит рассказывать, что "потеряем специалистов, а других не найдем", потому что специалисты по воровству нам не особо надо.

Я здесь еще раз хочу акцентировать внимание на моральной стороне дела… Точнее, на безнравственности прокурорских и других. С давних времен в Украине в криминальном мире была понятийная норма: воры из церковной кружки не воруют. Но стражи порядка соблюдают другой нравственный кодекс, с которым вряд ли готовы дальше соглашаться украинцы. Поэтому власти следует сегодня самоочиститься, чтобы не доводить до принудительных процедур со стороны народа.

В ближайшее время я опишу, как в нашей стране госслужащие, от самых низких чиновников до министров, получают бесплатно квартиры. Эти все документы засекречены в Кабинете министров.

Если президент действительно хочет что-то исправить, то без изменений Конституции Украины нам не обойтись. Именно в Основном законе идет речь о том, что социальные нормы усугублять нельзя, чем успешно пользуются хитрые на руку чиновники.