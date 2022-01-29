Оборвался трос: 'Укрзалізниця' прокомментировала ЧП на вокзале в Днепре. Фото

На железнодорожном вокзале Днепра 28 января упала подвесная люстра. Происшествие случилось из-за обрыва троса.

Об этом сообщается на сайте "Укрзалізниці". В компании заявили, что проверят все вокзалы, чтобы избежать таких инцидентов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Трос, который удерживал подвесную люстру, оборвался во время чистки патронов. Обошлось без пострадавших как среди сотрудников, так и среди посетителей вокзала.

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Из-за происшествия "Вокзальная компания" УЗ запустит внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.

Напомним, что ранее в январе пассажиры одного из поездов жаловались, что полки в вагонах буквально отваливаются. Людям пришлось фиксировать их при помощи подручных средств. Также возмущение вызвало, что, несмотря на плохой сервис, цены на билеты продолжают повышаться.

Ранее OBOZREVATEL писал, что УЗ хочет заказать самые дорогие в истории Украины консалтинговые услуги, которые будет выполнять фирма, работавшая с Россией.