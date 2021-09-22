Обиделась на сына и ушла в никуда: выяснились новые детали о женщине, которую дети нашли через 21 год. Видео

Одесситка по имени Татьяна Присяжная, которую нашли дети через 21 год после пропажи, ушла "в никуда", когда поругалась с сыном. Она исчезла из дома в 2000 году.

У женщины есть четыре дочери и сын, передает "ТСН". По ее словам, много лет назад она обиделась, потому что потратила все деньги на его лечение (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Парень сильно обжег себе руку. Присяжная объяснила, что после выздоровления сын пошел к девушке, которую она не воспринимала. Женщина сказала, что сделала это от отчаяния, непонимания, обиды и боли.

Присяжная села в первую электричку и приехала в Одессу. Там она годами занималась попрошайничеством. Женщина отметила, что замкнулась в себе и считала, что не нужна семье, поскольку ее не ищут. Затем она потеряла память после нападения.

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На самом деле дети искали маму более 10 лет. Они обращались в полицию, к журналистам и экстрасенсам. Найти женщину удалось благодаря волонтерам, которые предложили ей приют, помогли восстановить документы и найти родственников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 21 год назад неизвестные напали в одесском переходе на Татьяну Присяжную, избили ее и забрали все деньги. Из-за нанесенных травм женщина потеряла память и не смогла вспомнить, где ее дом.