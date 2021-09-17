Дочь нашла маму спустя 21 год: женщина потеряла память и жила на улице. Трогательное видео

Двадцать один год назад неизвестные напали в одесском переходе на Татьяну Присяжную, избили ее и забрали все деньги. Из-за нанесенных травм женщина потеряла память и не смогла вспомнить, где ее дом.

С 2000-го года одесситка Татьяна Васильевна жила на улице и занималась попрошайничеством. Об этом сообщает Украинская Служба Информации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все это время ее никто не искал, поскольку она поссорилась с сыном и ушла из дома. Один из пятерых детей женщины получил тяжелый ожог руки. Татьяна продала все, оставшись без копейки, но спасла руку сына. Через некоторое время после этого произошел скандал, который заставил женщину уйти из дома.

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"Он вел себя некорректно. И во мне эта боль накопилась, и я сказала – так я же ради тебя осталась в одних рваных трусах, ради тебя! И я ушла. В никуда ушла. От боли, от досады, ушла и все", – вспоминает Присяжная.

Единственное место заработка для Татьяны было в переходе. Она просила на хлеб, попрошайничала, а часть денег отдавала ромам. Однажды женщина сбежала, снова заняла место в переходе, но ее жестоко избили до потери памяти. Возможно, она бы вернулась домой, но не смогла вспомнить, куда.

Последние годы Татьяна Васильевна пребывала в приюте для бездомных стариков. Туда ее забрали с улицы и пытались восстановить ее память. Когда женщина вспомнила свой старый адрес, оказалось, что там живет одна из дочерей Татьяны Яна.

Девушка была шокирована новостью о том, что мама жива. Она сразу приехала, чтобы забрать ее домой.

Оказалось, что после пропажи матери Яна занималась поисками целых 10 лет: писала объявления в полицию и письма в программу "Жди меня", обзванивала больницы и морги. Но все было безрезультатно.

Татьяна Присяжная встретилась на одесском вокзале с дочерью спустя 21 год. Теперь женщину заберут домой, познакомят с внуками и зятьями. Также Присяжной придется помириться с сыном после стольких лет разлуки.

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