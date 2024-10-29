Объединены одним намерением и веслом: пограничники задержали уклонистов, пытавшихся переплыть Тису на надувной лодке. Видео

Украинские пограничники задержали еще одних уклонистов, которые пытались переплыть Тису и попасть в Венгрию. За 20 тысяч долларов двое мужчин купили на анонимном канале якобы безопасный маршрут для этого, а также лодку и одно на двоих весло.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве также обнародовали видео задержания уклонистов.

Как отмечается, мужчины воспользовались услугами анонимного канала в одном из мессенджеров. Каждый из них заплатил по 10 тысяч долларов – за эти средства "клиенты" получили маршрут, резиновую лодку, баллоны которой были закупорены обычными лампочками, и одно весло из фанеры, чтобы переплыть Тису.

Их задержали пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали двое мужчин. Один из задержанных – житель Киева, другой – Ужгорода.

В отношении правонарушителей составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконной схемы переправки военнообязанных мужчин за границу.

Ранее на Закарпатье правоохранители и пограничники разоблачили новую схему переправки военнообязанных через государственную границу. Организаторы пытались "подсадить" уклониста в поезд, направлявшийся в Венгрию. Главным в "схеме" был несовершеннолетний парень.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГБР вместе с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесщины, который пытался организовать канал для переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. За свои услуги он брал по $6,5 тысячи.