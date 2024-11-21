О чем пишут дети во время войны? Христя Храновская даст публичное интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

27 ноября, в рамках документационного проекта "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, состоится публичное интервью с Христей Храновской. Мероприятие пройдет в Музее истории города Киева.

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Христя Храновская – известная меценатка, благодаря которой реализовано немало социальных, образовательных и культурных инициатив. Среди последних – создание передвижной выставки "Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей", которая привлекла внимание мирового сообщества во многих странах Европы и США.

Модерировать интервью Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Во время беседы "Дневники войны: о чем пишут украинские дети?" будем говорить о:

– формы и форматы детских эго-документов;

– дневники как инструмент адвокации прав детей и восстановления справедливости;

– значение детских дневников в свидетельствах украинцев о войне.

Вход свободен по подтвержденной регистрации в Музее "Голоса Мирных"

Когда: 27 ноября, в 17:30

Где: в Музее истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7)

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.