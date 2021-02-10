Новый циклон принесет в Украину снег и дожди: синоптик уточнила прогноз

В четверг, 11 февраля, на территорию Украины зайдет циклон Volker, который по прогнозу станет последним перед сильным похолоданием. Морозы ударят уже в субботу, 13 февраля.

Циклон усложнит погодные условия практически во всех областях страны. Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

На территории Украины ожидаются снег, мокрый снег, дожди и ледяной дождь, а также налипание мокрого снега, гололед и порывистый ветер. В Донецкой, Запорожской областях, большей части Херсонщины и в Крыму осадки будут небольшими.

11 февраля в Украине днем -4...+3 градуса, на севере и северо-западе – местами до -4...-7 градусов, в южных регионах – +5...+10 градусов, в Крыму до +12...+14 градусов.

В Киеве завтра прогнозируют снег и мокрый снег, на дорогах ожидается его налипание. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -2...-4 градуса.

Напомним, что до конца недели в Украине пройдут еще два циклона. Они принесут с собой снег, дождь, ледяной дождь и туман. Во всех областях, кроме востока страны, будет наблюдаться дальнейшее увеличение глубины снежного покрова.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик дала прогноз того, когда в Украине начнется потепление. Оно принесет с собой незначительную оттепель. Впрочем в целом снежная и морозная погода продержится уже до конца зимы.