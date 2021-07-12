Новости Украины: Зеленский созывает ВР для легализации каннабиса, а Путин написал статью на украинском языке

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии провел совместный брифинг с канцлером Ангелой Меркель. В тот же день президент попросил депутатов ВР собраться на внеочередное заседание для обсуждения, в том числе, и легализации медицинского каннабиса. А Путин решил написать статью об историческом единстве украинцев с россиянами. При этом сделал это на украинском языке.

Кроме того, 12 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями в сутки:

В Берлине президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели совместный брифинг. Они выступили с заявлениями о "Северном потоке-2" и Донбассе.

Президент России Владимир Путин написал статью на украинском языке : вспомнил о "одном народе", Малороссии и бандеровцах.

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Президент Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады собраться 13 июля на внеочередное заседание и рассмотреть ряд важных вопросов. Среди них – изменения в Уголовный кодекс относительно легализации медицинского каннабиса в Украине.

Печерский районный суд Киев 12 июля вынес постановление о мере пресечения для бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского в виде содержания под стражей на два месяца. В качестве залога назначен сумму полмиллиарда гривен.

Печерский суд арестовал боевого генерала Игоря Павловского. Суд вынес постановление о мере пресечения для бывшего заместителя министра обороны в виде содержания под стражей на два месяца. В качестве залога назначен сумму полмиллиарда гривен.

Под Киевом в Бориспольском районе произошла страшная авария – перевернулся Volkswagen Golf, в котором находилось 16 человек. Погибли водитель и 7-летний мальчик. Еще двое детей в тяжелом состоянии попали в больницу.