В Киеве спецтехника приступила к демонтажу фасада здания "Цветы Украины". Фото и видео

В Киеве в понедельник, 12 июля, спецтехника приступила к демонтажу фасада уникального здания "Цветы Украины". Оно расположено на улице Сечевых Стрельцов, 49 в историческом центре Киева.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL активисты остановили демонтаж дома. Им удалось прорваться на территорию стройки и заблокировать работу двух экскаваторов, которые разрушали дом (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)..

Смогли пройти около ста человек. Полиция не вмешивается.

Часть активистов заявили, что останутся возле здания, пока не прекратят его разрушение.

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Дом учебно-методического павильона "Цветы Украины" построен в 1983-85 годах архитектором Николаем Левчуком в стиле советского модернизма. Именно этот стиль в последнее время привлекает внимание международного сообщества.

Об украинском модернизме пишут книги, научные диссертации и создают выставочные проекты. И только в нашем государстве часть памятников советской эпохи оказалась под угрозой уничтожения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, 6 июля 2021 года у здания состоялся митинг. Активисты требовали реставрировать модернистское сооружение, а не превращать его в обычный торгово-офисный центр.