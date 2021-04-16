Новости Украины: Зеленский провел переговоры во Франции, в страну прибыла вакцина Pfizer

В Киеве на улице Ревуцкого, что в Дарницком районе, маршрутный автобус насмерть сбил женщину . От удара в машине лопнуло лобовое стекло.

Зеленский дал интервью французской газете Le Figaro и итальянской La Repubblica. В частности, он выразил сожаление, что у Макрона "лучшие отношения" с главой России Владимиром Путиным, чем с ним. Он подтвердил, что сам подавал запрос на разговор с лидером страны-агрессора относительно обострения на Донбассе, но ему не ответили.