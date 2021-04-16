Новости Украины: Зеленский провел переговоры во Франции, в страну прибыла вакцина Pfizer
В пятницу, 16 апреля, Владимир Зеленский провел встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а западные СМИ выпустили большие интервью с президентом Украины.
В течение суток в стране произошли и другие важные события. О самых значимых их них – читайте в подборке новостей OBOZREVATEL:
После переговоров Макрон, Меркель и Зеленский призвали отвести войска РФ от границы с Украиной. Кроме того, страны ведут подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки" касательно Донбасса.
На Буковине попрощались с воинами Вооруженных сил Украины Алексеем Мамчием и Ярославом Карлийчуком. Оба служили в 10 горно-штурмовой бригаде и погибли на Донбассе.
В Киеве на улице Ревуцкого, что в Дарницком районе, маршрутный автобус насмерть сбил женщину. От удара в машине лопнуло лобовое стекло.
В Украину поступила партия вакцины от коронавируса компании Pfizer в рамках инициативы COVAX (117 тысяч доз).
Зеленский дал интервью французской газете Le Figaro и итальянской La Repubblica. В частности, он выразил сожаление, что у Макрона "лучшие отношения" с главой России Владимиром Путиным, чем с ним. Он подтвердил, что сам подавал запрос на разговор с лидером страны-агрессора относительно обострения на Донбассе, но ему не ответили.