Новости Украины: Зеленский побеседовал с журналистами и как страна отметила День вышиванки

Президент Владимир Зеленский 20 мая провел пресс-конференцию, посвященную итогам двухлетия своего пребывания на посту; украинцы 20 мая отметили День вышиванки; нардепы назначили трех министров – здравоохранения, инфраструктуры, экономики.

Также в Винницкой области при попытке спасти младшего брата в пруду утонул подросток; правоохранители задержали двух самых авторитетных воров в законе; украинцы рассказали о способе заработка на туристах в Египте; суд разрешил СБУ задержать подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака; в Киеве прорвало трубопровод и кипяток залил стоянку.

Подробнее о главных событиях в Украине за 20 мая читайте в подборке OBOZREVATEL.

На госпредприятии "Антонов" в Киеве 20 мая во время итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский отчитался о двух годах пребывания в должности. В большом ангаре среди нескольких недостроенных украинских самолетов, в частности "Мрія", гарант отметил, что его команда стремится построить страну мечты без войны и олигархов. Подробнее о том, как проходила беседа с журналистами и на какие вопросы отвечал глава государства – читайте в нашей хронике.

В День вышиванки, 20 мая, украинские политики похвастались своими нарядами в социальных сетях. Национальную вышитую одежду по случаю праздника надели в Украине и за рубежом.

В четверг, 20 мая, в Верховной Раде Украины назначили на должность главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко, Министерства инфраструктуры – Александра Кубракова, а Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства – Алексея Любченко.

На Винничине в пруду утонул 13-летний подросток. Он бросился спасать младшего брата, который пошел плавать, но внезапно начал тонуть. Предварительно, погибшему ребенку судорогой свело ногу. Спасатели говорят, что это третий случай за многие годы, когда тут тонут люди. Всего же только за первую половину мая в Украине уже утонули 43 человека. OBOZREVATEL узнал подробности трагедии.