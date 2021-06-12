Новости Украины: Зеленский отправится с визитом в США, а в Запорожье раскрыли убийство профессора

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом состоится в конце июля 2021 года. Тогда лидер украинского государства совершит полноценный визит в Соединенные Штаты Америки.

В субботу, 12 июня, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:

В США одобрили выделение 150 миллионов долларов в качестве второй части помощи для области безопасности Украины в 2021 году. Эти средства помогут усилить военный потенциал украинского государства.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов распространил видео с места гибели 16-летнего школьника, которого застрелила подруга в городе Буча. Он отметил, что никакие шутки с оружием не завершаются хеппи-эндом.

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