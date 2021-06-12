Новости Украины: Зеленский отправится с визитом в США, а в Запорожье раскрыли убийство профессора
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом состоится в конце июля 2021 года. Тогда лидер украинского государства совершит полноценный визит в Соединенные Штаты Америки.
В субботу, 12 июня, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:
В США одобрили выделение 150 миллионов долларов в качестве второй части помощи для области безопасности Украины в 2021 году. Эти средства помогут усилить военный потенциал украинского государства.
Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов распространил видео с места гибели 16-летнего школьника, которого застрелила подруга в городе Буча. Он отметил, что никакие шутки с оружием не завершаются хеппи-эндом.
В деле о крушении Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе в 2014 году есть показания российского военного, который обеспечивал транспортировку "Буков" 53-й зенитно-ракетной бригады ПВО под Курском. Именно из такой установки, по версии обвинения, был сбит пассажирский самолет.
В Запорожье раскрыли убийство профессора ЗНУ. Причастными к похищению и лишению жизни Муц Луай Файсала могут быть четыре человека. Среди них – гражданин Туниса и сотрудник правоохранительных органов.
В Украине могут расширить возрастные рамки для вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в будущем начнут делать прививки от коронавируса и подросткам.