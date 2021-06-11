Кулеба подтвердил визит Зеленского в США: когда президент встретится с Байденом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом состоится в конце июля 2021 года. Тогда лидер украинского государства совершит полноценный визит в Соединенные Штаты Америки.

Об этом 11 июня в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, подготовка к важному мероприятию уже ведется.

На данном этапе внешнеполитические ведомства окончательно договариваются о датах двухсторонних переговоров. Кроме того, решается вопрос, какие темы будут затрагиваться во время встречи лидеров Украины и Америки.

Видео дня

"Мы уже начали его [визит] готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями", – сказал Кулеба.

Напомним:

7 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом.

Во время разговора президент США пообещал Украине помочь в интеграции в НАТО, а также в разрешении вопроса "Северного потока-2" и российской агрессии.

Кроме этого, Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон. Встреча может состояться в июле.

Украинский лидер добавил, что очень доволен телефонным разговором с американским коллегой. А исправление пресс-релиза своего офиса касательно поддержки Байденом желания Украины получить ПДЧ он считает несущественным.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Белом доме уже заявляли, что администрация президента Байдена ведет подготовку к саммиту с Зеленским, но перед этим Соединенные Штаты хотели бы увидеть реальные результаты по реализации конкретных реформ в Украине.