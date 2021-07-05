Новости Украины: все подробности о завезенных вакцинах и новые потери ВСУ на Донбассе

OBOZREVATEL собрал данные о вакцинах против коронавируса, которые сейчас есть в Украине; на Донбассе погиб один украинский военный и еще трое получили ранения; какие преимущества и риски в случае легализации медицинского каннабиса в Украине; украинцы теряют тысячи гривен с карточек ПриватБанка.

Также в Полтавской области отправили под домашний арест 17-летнюю девушку, которая не оказала помощь своей подруге; в Киеве нашли тело 18-летней девушки, пропавшей накануне; в столице отвалилась часть моста возле метро "Берестейская"; в Польше пилот самолета не пускал на борт пассажиров и задержал рейс.

Подробнее о главных событиях в Украине за 5 июля читайте в нашей подборке.

В Украине от коронавируса вакцинировались уже более 2 миллионов человек. Из них более 850 тысяч – получили по две дозы. Еще в апреле 2021 года ситуация в Украине по этому показателю была хуже, чем в третьих странах мира. Сейчас же вакцинация набрала темп, особенно учитывая открывшиеся по всей Украине центры вакцинации, где прививку можно получить в режиме живой очереди. Тем временем в страну прибыла уже четвертая вакцина: к имеющимся ранее CoviShield и CoronaVac,а также столь желанной многими Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, добавилась и американская Jansen от Johnson & Johnson. Подробнее о них читайте в нашем материале.

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На Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России 5 июля погиб один украинский военнослужащий. Еще трое получили ранения.

OBOZREVATEL разбирался в том, какие есть преимущества и опасности в случае легализации медицинского каннабиса. Ее сторонники напоминают о двух миллионах больных, которым требуется эффективное обезболивающее. Противники же заявляют об угрожающей опасности – мол, Украина превратится в страну наркоманов.

Украинцы теряют тысячи гривен с карт ПриватБанка. Деньги снимают якобы за развлечения: равными суммами и без каких-либо SMS с подтверждением операций. В самом банке говорят, что, возможно, жертвы обмана сами привязали свои карты и не заметили этого.

Комсомольский городской суд Полтавской области избрал меру пресечения подруге скончавшейся после изнасилования в с. Бреусовка 16-летней ученице лицея. Подозреваемую отправили под круглосуточный домашний арест сроком на месяц.