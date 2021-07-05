С карт ПриватБанка исчезают тысячи гривен: как списывают деньги украинцев и что делать

Украинцы теряют тысячи гривен с карт ПриватБанка. Деньги снимают якобы за развлечения: равными суммами и без каких-либо SMS с подтверждением операций. В самом банке говорят, что, возможно, жертвы обмана сами привязали свои карты и не заметили этого.

В то же время украинцы, которые пострадали от схемы, утверждают, что ни в какие онлайн-игры они никогда не играли, а деньги у них списывали в то время, когда они спали.

О том, как работает схема обмана и возможно ли вернуть деньги, читайте в материале OBOZREVATEL.

В отличие от уже привычных способов обмана, для этой схемы мошенникам не нужно связываться с владельцем карты и под разными предлогами пытаться убедить их озвучить личные данные и сообщить код из SMS. Деньги списываются якобы под видом оплаты развлечений.

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Впервые о такой схеме OBOZREVATEL написал еще несколько недель назад. Тогда в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что вернуть деньги можно только за ту операцию, которая проходила без введения пароля, который приходит на телефон (3D-Secure). Однако в случае подписок, например, на игры или периодические издания, такой пароль и не должен приходить.

"Достаточно знать номер карты и три последних цифры с обратной стороны", – рассказывает замглавы "ЕМА" Алеся Данильченко. А учитывая, что такие операции и не предполагают подтверждения с помощью SMS, вернуть средства будет крайне сложно.

"Никто ничего не вернул. Никакие SMS мне не приходили. Только по факту снятия средств. И реакция банка была: "Да, это были мошеннические действия", – рассказала жертва обмана Татьяна Хода.

Подобная ситуация произошла с пенсионеркой из Киевской области. Как рассказала ее дочь Лилия, с карты списывались средства якобы в качестве оплаты "развлечений" – игр в сети. Женщина, которая лишилась средств, узнала о списании только в тот момент, когда с помощью карты у нее не получилось оплатить медикаменты в аптеке. Она использует кнопочный телефон без доступа к сети интернет, кроме того, карта не попадала в руки детям или родственникам, которые могли без ведома владелицы привязать ее для оплаты игр.

Банк в случае если деньги списались неправомерно, может всего лишь отправить запрос в платежную систему (чаще всего Visa или Mastercard), чтобы затребовать возврат средств. Но вернут деньги только в том случае, если было нарушено правило.

"А если это подписка, то пароль с подтверждением операции приходить не должен", – говорит Данильченко. Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга пояснил: подобная проблема появилась только в последнее время. Чаще всего клиенты сами подписываются на премиум-аккаунты, покупают музыку, фильмы, доступ к изданиям, соглашаются жертвовать деньги. Далее списывание происходит регулярно, о нем забывают и вспоминают только в момент, когда деньги нужны, но они пропали.

"Приват" предоставил возможность проверить все свои подписки с помощью банка. Однако от списания средств в случае, если вы вовремя не заметили мошенническую подписку, это не защитит.

К примеру, у Татьяны Ходы деньги списывали до 5 часов утра. Еще в нескольких случаях, о которых известно OBOZREVATEL, деньги снимали в течение нескольких недель незначительным суммами. Все эти случаи объединяет два фактора: деньги пропадали у клиентов "Привата" и списывали средства якобы на оплату "развлечений".

Серга, представитель ПриватБанка, поясняет: разбираться с каждым случаем нужно отдельно. Мол, никакой закономерности нет, а чаще всего люди сами не замечают, как привязывают свои карты к играм. "Игры – всегда в топе отмывания денег, полученных мошенническим путем. В некоторых можно выводить дальше. Узнать реквизиты – вообще не проблема, кто вспомнит спустя два месяца о том, где кому карту показывал или реквизиты вводил. По той информации, что в выписке, нельзя определить эквайрера, иначе можно было бы узнать подробности по сервису", – добавляет Данильченко.

В первую очередь нужно обратиться в банк. Это важно сделать даже в том случае, если финансовое учреждение вам откажет. Кроме того, стоит написать заявление в полицию. Если же все варианты не дадут результата, вы можете написать нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com, мы попробуем вместе с вами обратиться к специалистам и разобраться, как выходить из сложившейся ситуации.

Единственное, что нужно помнить – если вы самостоятельно передали персональные данные, озвучили пароль из SMS мошенникам, вернуть средства будет практически невозможно. Если же деньги сняли по вине пробелов в системе безопасности банка, вы имеете право законно требовать компенсации от финансового учреждения.