Новости Украины: в Киеве прогремел взрыв, а на Донбассе погиб воин ВСУ

На Донбассе в результате подрыва погиб украинский военнослужащий, еще один застрелился; в МИД дали оценку телефонным переговорам между президентами США и Украины; а в Киеве прогремел мощный взрыв, разрушивший двухэтажный дом.

Также ГБР начало расследование против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака; Одесская область столкнулась с новой вспышкой заболевания коронавирусом; а Владимир Зеленский рассказал, о чем он сожалеет после заседания СНБО.

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На Донбассе в субботу, 3 апреля, в результате подрыва погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Также в зоне проведения ООС террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В Киеве прогремел мощный взрыв, который разрушил двухэтажное здание и повредил еще соседние строения на территории частной усадьбы.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене в отношении нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал сигналом поддержки для Киева первые телефонные переговоры между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом.