Новости Украины: в Киеве прогремел взрыв, а на Донбассе погиб воин ВСУ
На Донбассе в результате подрыва погиб украинский военнослужащий, еще один застрелился; в МИД дали оценку телефонным переговорам между президентами США и Украины; а в Киеве прогремел мощный взрыв, разрушивший двухэтажный дом.
Также ГБР начало расследование против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака; Одесская область столкнулась с новой вспышкой заболевания коронавирусом; а Владимир Зеленский рассказал, о чем он сожалеет после заседания СНБО.
Подробнее о главных событиях в нашей стране за 3 апреля читайте в подборке OBOZREVATEL.
На Донбассе в субботу, 3 апреля, в результате подрыва погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Также в зоне проведения ООС террористы шесть раз нарушили режим прекращения огня.
В Киеве прогремел мощный взрыв, который разрушил двухэтажное здание и повредил еще соседние строения на территории частной усадьбы.
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о государственной измене в отношении нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал сигналом поддержки для Киева первые телефонные переговоры между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом.
В учебном центре "Десна", расположенном в Черниговской области, из автомата застрелился военнослужащий. Причины поступка выясняет следствие.
Президент Владимир Зеленский выразил сожаление, что СНБО проводит заседания только по пятницам. Он намекнул, что хотел бы чаще.
В Одесской области коронавирус ударил с новой силой. Регион оказался на втором месте после Киева по распространению инфекции. В больницах не хватает мест и кислорода.