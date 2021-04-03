Климкин указал на важнейший посыл в звонке Байдена Зеленскому

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент США Джо Байден, позвонив Владимиру Зеленскому, послал сигнал поддержки Киеву.

По его словам в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", звонок показал украинскому обществу, "что США последовательно поддерживают Украину как партнера".

Он отметил, что в международных отношениях наиболее сильные сигналы передаются не публично. Поэтому звонок Байдена – это проявление публичной поддержки.

"Но я уверен, что США уже передали России очень четкий сигнал о том, что в случае дальнейших шагов Путина декларациями и символическими санкциями не обойдется. Звучать этот сигнал может по-разному. Вчерашний звонок – это также проявление поддержки, чтобы каждый украинец понимал, что США – это друг и партнер. В этом смысле звонок очень важен", – пояснил экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.