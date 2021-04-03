Зеленский рассказал, о чем жалеет после заседания СНБО

После каждого заседания состава Совета национальной безопасности Украины, которое в последнее время собирают по пятницам, президент Владимир Зеленский жалеет, что этот день выпадает только раз в неделю.

Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram, шутливо намекнув, что "у нас не по семь пятниц на неделю".

Напомним, на последнем заседании 2 апреля СНБО ввела санкции против 10 топ-контрабандистов и вернула стратегический нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс" в собственность государства. В начале обращения Зеленский отметил, что в Украине появилась своя версия "черной пятницы", которая проходит еженедельно.

"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном – что у нас не по семь пятниц на неделю", – написал президент на следующий день после заседания, 3 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на предыдущем заседании СНБО 19 марта ввел санкции против 19 компаний и 27 бывших топ-чиновников времен Виктора Януковича.