Новини України: в Києві прогримів вибух, а на Донбасі загинув воїн ЗСУ

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
1 хвилина
1,0 т.
Новини України: в Києві прогримів вибух, а на Донбасі загинув воїн ЗСУ

На Донбасі внаслідок підриву загинув український військовослужбовець, ще один застрелився; в МЗС дали оцінку телефонним переговорам між президентами США і України; а в Києві прогримів потужний вибух, який зруйнував двоповерховий будинок.

Також ДБР почало розслідування проти нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака; Одеська область зіткнулася з новим спалахом захворювання на коронавірус; а Володимир Зеленський розповів, про що він шкодує після засідання РНБО.

Детальніше про головні події в нашій країні за 3 квітня читайте в добірці OBOZREVATEL.

  • У Києві прогримів потужний вибух, який зруйнував двоповерховий будинок і пошкодив ще сусідні будови на території приватної садиби.

  • Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду щодо нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука і Тараса Козака.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав сигналом підтримки для Києва перші телефонні переговори між президентами України і США Володимиром Зеленським та Джо Байденом.

Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

Записатись на вакцинацію:Як записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 в Україні
Побічні ефекти:Ляшко назвав основні побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19
Тест на антитіла:Чи треба перед вакцинацією здавати тест на антитіла: в МОЗ дали відповідь
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала ефективність 96%: її отримає Україна
УкраїнаКоронавірусЗасідання РНБОСанкції РНБО"Опозиційна платформа - За життя"Міністерство закордонних справ УкраїниЗбройні сили УкраїниООСВолодимир ЗеленськийВіктор МедведчукТарас КозакДмитро КулебаДжо Байден