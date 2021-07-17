Новости Украины: ужесточение ответственности за ложь в декларациях и вакцина от США
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, предусматривающий ужесточение ответственности за заведомо неверные данные при заполнении декларации о доходах для чиновников. В частности, документ относит такое нарушение к уголовной юрисдикции по коррупционным статьям.
В субботу, 17 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:
В ближайшие дни Украина получит еще два миллиона доз вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это будет препарат компании Moderna из США. Вакцину уже отправили в Украину.
Между народным депутатом Юрием Камельчуком и бывшим министром социальной политики Павлом Розенко произошла потасовка в прямом эфире. В результате "слуга народа" толкнул экс-чиновника.
Экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков может быть назначен на новую должность в правительстве Украины уже грядущей осенью. Отмечается, что сейчас в Кабмине остаются вакантными 3-4 должности вице-премьер-министра, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Блогершу из Киева Анастасию Польских, которая пренебрежительно отзывалась об украинском языке, называя его "мерзким", уволили с работы. Компании AllStars-IT отреагировала на многочисленные сообщения украинцев относительно их сотрудницы.