Новости Украины: ужесточение ответственности за ложь в декларациях и вакцина от США

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, предусматривающий ужесточение ответственности за заведомо неверные данные при заполнении декларации о доходах для чиновников. В частности, документ относит такое нарушение к уголовной юрисдикции по коррупционным статьям.

В субботу, 17 июля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за минувшие вечер и ночь:

В ближайшие дни Украина получит еще два миллиона доз вакцины от коронавируса . По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это будет препарат компании Moderna из США. Вакцину уже отправили в Украину.

Между народным депутатом Юрием Камельчуком и бывшим министром социальной политики Павлом Розенко произошла потасовка в прямом эфире. В результате "слуга народа" толкнул экс-чиновника.

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